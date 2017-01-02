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دبي تبهر العالم باحتفالات العام الجديد .. ولا حوادث

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دبي تبهر العالم باحتفالات العام الجديد .. ولا حوادث دبي تبهر العالم باحتفالات العام الجديد .. ولا حوادث

شهدت احتفالات العام الجديد في دبي، استقبال ملايين الزوار من كافة الجنسيات، الذين حرصوا على مشاهدة الاحتفالات التي أبهرت العالم بدون أي تذكر، وذلك بفضل الخطة الأمنية المحكمة التي شاركت فيها كافة المؤسسات العاملة في دبي، لضمان سلامة الجمهور وإسعادهم في توديع عام واستقبال آخر من أرض التسامح.

تمرّس

وقال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي: إن الخبرة الكبيرة التي تشتهر بها دبي في تأمين الاحتفالات، خاصة استقبال العام الجديد، في ظل توافد الملايين من الزوار إلى مواقع الاحتفالات، ساهمت في وضع خطط أمنية وتأمينية للتدخل السريع، ومنع أي مسببات للحوادث التي جاءت بعد انصياع غالبية الجمهور للتعليمات والإرشادات، حفاظاً على سلامتهم.

وأشاد اللواء الزفين بخطة تأمين احتفالات العام الجديد، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي حوادث مرورية بليغة أو متوسطة في آخر يوم من العام المنصرم، كذلك تخصيص مسارات خاصة للجمهور، مفيداً بأن الإدارة العامة للمرور، قامت بتأمين فعاليات الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وتنظيم حركة السير والمرور في العديد من الطرق.

مساهمة

وقال العميد عبد الله خليفة المري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، إن جهود لجنة تأمين الفعاليات في دبي، المكونة من القيادة العامة لشرطة دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والترويج التجاري، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة، وشبكة قنوات دبي للإعلام، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة سيركو، وإعمار العقارية، وإدارة أمن المواصلات، ساهمت في إنجاح الاحتفالات بدون أي منغصات، ورسخت قدرة دبي على إسعاد الجمهور مهما بلغت الأعداد.

سلاسة

وأكد العميد المري، أن استعداد اللجنة لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة، التي باتت محط أنظار العالم مطلع كل عام، جعل اللجنة تعمل بكل جهد من أجل تأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات والعودة إلى منازلهم بأمن وأمان، بعد الاستمتاع بعروض الألعاب النارية الهادفة إلى إسعادهم، وأفاد العميد عمر عبد العزيز الشامسي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات في شرطة دبي، بأن غرفة العمليات لم تتلقَ أي اتصالات طارئة من الجمهور، وأن جميع الاتصالات كانت استفسارات قبل مواعيد الاحتفالات عن المخارج والمسارات وحاملي البطاقات، وتم تقديم الخدمة لهم، ولم يسجل أي بلاغات أو حوادث مرورية طارئة.

توفير الراحة

من جانبه، قال العميد سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، إن شرطة دبي حرصت على توفير جميع سبل الراحة، وتسهيل الحركة المرورية أمام زوار إمارة دبي، الذين قدموا لمشاهدة عروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية، الهادفة لإسعادهم.

علاج 148 حالة بسيطة

قال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن الاحتفالات تمت بسلام، ولا يوجد أي حوادث بليغة أو متوسطة تذكر، فيما تمت معالجة 148 حالة بسيطة، فيما تم نقل 11 حالة بسيطة، منهم حالتان إلى مستشفى سليمان الحبيب، و3 حالات إلى مستشفى لطيفة، و6 حالات إلى مستشفى راشد.

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