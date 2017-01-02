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«طرق دبي» تنقل 1.8 مليون راكب في ليلة رأس السنة

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«طرق دبي» تنقل 1.8 مليون راكب في ليلة رأس السنة «طرق دبي» تنقل 1.8 مليون راكب في ليلة رأس السنة

بلغ إجمالي عدد ركاب المواصلات العامة في دبي خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2017، مليونا و793 ألفا و691 راكبا، وذلك حسب بيانات صادرة من هيئة الطرق والمواصلات.

وكانت الهيئة قد أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في ليلة رأس السنة، التي تشهد حركة مرورية كثيفة لا سيما في المنطقة المحيطة بمول دبي - برج خليفة، ومنطقة نخلة جميرا، وقناة دبي المائية.

 وقد روعي في الخطة تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة، والأنظمة المرورية لتسهيل حركة تنقل المحتفلين بهذه المناسبة من وإلى المناطق المذكورة، حيث تم تمديد ساعات عمل المترو والترام، ليعملا بصورة متواصلة ابتداء من فجر يوم 31/12/2016 وحتى منتصف ليل الأحد 1/1/2017.

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