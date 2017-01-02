خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء السودان وكوبا وهاييتي

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة برقيتي تهنئة إلى راؤول كاسترو روز رئيس مجلسي الدولة والوزراء في جمهورية كوبا وجوسيليرمي بريفيرت رئيس جمهورية هاييتي «المؤقت» بمناسبتي ذكرى اليوم الوطني لبلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السوداني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة إلى الرئيسين الكوبي والهاييتي.