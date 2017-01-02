محمد بن زايد: بحكمة سلمان تتعزز الآمال في تجاوز ملفات مصيرية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المملكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «اليوم هي الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم في المملكة، مناسبة تاريخية مهمة وعميقة في دلالاتها ونتائجها».

وأضاف سموه «إن الجهود التي تبذلها المملكة في إدارة ملفات مصيرية تواجه العالمين العربي والإسلامي تعزز آمال تجاوزها والتغلب عليها بحكمة ورؤية الملك سلمان». وتابع سموه: «المملكة والإمارات تمضيان سوياً نحو خدمة المصالح الاستراتيجية المشتركة، ودعم التكامل الخليجي، وتحقيق الاستقرار، ونشر السلام في منطقتنا والعالم».

.. ويهنئ خليفة بن سلمان آل خليفة بنجاح الفحوص الطبية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بأخيه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، هنأه فيه بنجاح الفحوص الطبية وخروجه من المستشفى بعد أن أنعم الله عليه بتمام الصحة والعافية، سائلاً الله عز وجل أن يديم على الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة موفور الصحة والسعادة.

وأعرب رئيس الوزراء البحريني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مشاعره الصادقة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً مزيداً من الرفعة والازدهار.

وقد تطرق سموهما، خلال الاتصال، إلى العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها على المستويات كافة، في ظل ما يجمع البلدين والشعبين من وشائج قوية تجذرت عبر التاريخ.