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هزاع بن زايد: بقيادة سلمان تمضي السعودية لمزيد من الازدهار

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هزاع بن زايد: بقيادة سلمان تمضي السعودية لمزيد من الازدهار هزاع بن زايد: بقيادة سلمان تمضي السعودية لمزيد من الازدهار

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المملكة العربية الشقيقة في الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

قيادة

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد في تغريدة نشرها على الحساب الرسمي على تويتر أمس «بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين تمضي المملكة نحو مزيد من الازدهار لشعبها وتحقيق الإنجازات التاريخية».

ذكرى

ويصادف اليوم الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.. وقد شهد العامان الماضيان حراكاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً في المملكة حيث أطلق العاهل السعودي مشاريع تحديثية كبرى في مختلف المجالات في الوقت الذي عمل فيه بصورة حثيثة على توطيد أواصر العلاقات الخليجية الخليجية وإطلاق المبادرات التي تسعى إلى إخراج بعض دول المنطقة العربية من الأزمات التي تمر بها.

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