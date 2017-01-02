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العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بالغربية

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العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بالغربية العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بالغربية

> الغربية اسلام الخياط

عثر أهالى شارع ترعة الشيتى، بدائرة أول طنطا، على جثة سيدة داخل مسكنها، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

 

 كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثه سيدة "ع. س " 70 عاما، مقيمة بشارع ترعة الشيتى التابعة لدائرة قسم أول طنطا داخل مسكنها.

 

على الفور انتقل الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا، والنقيب محمد عمار معاون المباحث، لجمع المعلومات وعمل التحريات الأمنية لمعرفة ملابسات الوفاة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشريعى للكشف وتصريح الدفن.

 


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