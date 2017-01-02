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لربة الأسرة انتبهى.. استعمال البلاستيك الردىء يصيبك بالإكزيما التلامسية

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لربة الأسرة انتبهى.. استعمال البلاستيك الردىء يصيبك بالإكزيما التلامسية لربة الأسرة انتبهى.. استعمال البلاستيك الردىء يصيبك بالإكزيما التلامسية

>كتبت سماح لبيب

يمثل ارتفاع بعض المنتجات خلال الفترة الحالية خطورة كبيرة على الأسر المصرية التى بدأت فى التوجه لشراء سلع أقل فى أسعارها لعدم القدرة على اقتناء جميع احتياجاتهم ، مما يؤدى إلى استخدام منتجات رديئة الصنع نظرا لانخفاض أسعارها، والتخوف الأكبر هو انتشار سلع مصانع بير السلع التى لن يستطيع المواطن اللجوء لغيرها .

وأكثر السلع التى تستخدمها الأسر المصرية فى الحياة اليومية هى البلاستيك ، إذ تستخدم ربة الأسرة منتجات البلاستيك خلال إعدادها للطعام فى المطبخ ، أو تناول الأطعمة فى أطباق من البلاستيك ، قد تكون رديئة الصنع ، والذى يعتمد عليها الكثير من فئات محدودى الدخل ، والفقراء .

وقال الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ الأمراض الجلدية المركز القومى للبحوث ، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن شراء منتجات البلاستيك الرديئة وغير المعروفة المصدر تصيب الجلد بالإكزيما التلامسية التى تظهر مع استعمال مثل هذه الأنواع.

كما أكد أن هذه الظاهرة تزداد مع استعمال الأنواع الرخيصة بالمقارنة بالأنواع مرتفعة الثمن، موضحا أن ربة المنزل لابد أن تقوم بشراء منتجات البلاستيك من أماكن معروفة ومضمونة الصنع ، والابتعاد تماما عن شرائها من الباعة الجائلين أو على الأرصف ، خاصة أن الإصابة لن تكون فى الجلد فقط ولكن ستتطور بإصابات جسدية عند تفاعل مواد الصنع الرديئة مع الطعام .

 

 


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مصر 365

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