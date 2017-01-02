كوب من الماء بالعسل يوميًا يساعد على إزالة السموم من الجسم

نهى طارق

العسل هو منتج عضوى 100٪ له فوائد صحية عديدة، ومصدر هام للمركبات المضادة للأكسدة والسكريات الطبيعية، كما أن العسل مطهر جيد للجسم وبه خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه ملين ويكافح العديد من الاضطرابات التى يمكن أن تؤثر على الصحة.

العسل هو واحد من المكونات المستخدمة عادة فى الطب البديل ومستحضرات التجميل الطبيعية ولكن الدراسات تقول إن إضافة العسل على كوب الماء الدافئ له تأثير صحى كبير على جسم الإنسان وفوائد عديدة وقد رصد بعض هذه الفوائد موقع Organic Facts:

1- تحسين عملية الهضم

تؤكد الدراسات أن تناول كوب من الماء بالعسل صباحاً يحسن وظائف الكبد ويحسن عملية الهضم كما أنه يساعد على امتصاص أكبر قدر من المنافع من المواد الغذائية كما أن هذا المشروب ينظم وظيفة الأمعاء لمنع الإمساك.

2- يساعد على فقدان الوزن

تؤكد الأبحاث العلمية أن هذا المشروب يساعد على فقدان الوزن بشكل كبير لأن العسل يحتوى على السكريات الطبيعية التى توفر الطاقة للجسم ويقلل الرغبة والشعور بالجوع.

3- يقوى الجهاز المناعى

من أهم فوائد مشروب الماء بالعسل أنه يحتوى على الأنزيمات والفيتامينات والمعادن التى تزيد من قدرة الجسم على مكافحة أنواع مختلفة من الجراثيم الضارة.

كما أن هذا المشروب يقتل الكائنات الدقيقة التى تدخل الجسم أو تقاوم المضادات الحيوية.

4- يحارب السعال والتهاب الحلق

الماء الدافئ مع العسل هو منشط طبيعى يقضى على البلغم الزائد، كما أن به خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات تحسن صحة الرئتين وتمنع الإصابة بالسعال و تهيج الحلق.

5- ينظف الجسم من السموم

ينصح الأطباء بإضافة نصف ليمونة على مشروب الماء بالعسل لأن هذا المشروب يساعد على إزالة السموم من الجهاز الهضمى، كما أنه يساعد على تحسين انتظام حركة الأمعاء وإزالة السموم التى تتراكم فى الدم والكبد والقولون.

ويعمل الليمون وحامض الستريك على تعزيز وظيفة الأنزيمات الموجودة فى العسل التى تحسن هضم الدهون والتخلص من السموم.