"التعليم" تبدأ إعداد النموذح الجديد لامتحان الثانوية بنظام "بوكليت"

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إعداد النماذج التجريبية لامتحان الثانوية العامة الجديد، والذى من المقرر أن يجرى بنظام "بوكليت" هو نظام تكون فيه الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة، حيث يجرى العمل على الانتهاء من 5 نماذج منها تمهيدًا لعرضها على الموقع الرسمى للوزارة.

ومن جانبه، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى اجتماعًا أمس مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ لمتابعة إعداد النماذج الامتحانية التجريبية للعام الدراسى الحالى، مؤكدًا فى بيان له أن النماذج الـ 5 التى يتم إعدادها تتضمن المنهج كاملًا، إلى جانب إعداد أربعة أشكال لكل نموذج امتحان، يراعى فيها اختلاف ترتيب الأسئلة بكل شكل عن الآخر.

وأشار الوزير إلى ضرورة مراجعة هذه النماذج جيدًا قبل رفعها على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لمساعدة الطلاب فى التدريب على أنماط متنوعة من الأسئلة مشابهة لأسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى، لافتًا إلى ضرورة أن تتناسب أسئلة الكراسة الامتحانية "البوكليت" مع مدة الامتحان والدرجة المخصصة، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من النموذج الأول من كل مادة مع نهاية الأسبوع الحالى، على أن يرفع على الموقع الإلكترونى للوزارة مع بداية الأسبوع القادم.

وأوضح الوزير، أنه سيكون هناك عضو قانونى داخل كل لجنة امتحانية هذا العام، لعلاج أى مشكلة تطرأ أثناء ألامتحان، على أن يكون من خارج المحافظة؛ حتى تتوافر له الاستقلالية ولا يمارس عليه أى نوع من الضغوط.

وفى سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، فى خطاب تم توجيهه إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، أن الوزارة فى مأزق شديد بسبب نقص معدلات التسجيل الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين، ولجان سير امتحانات الثانوية العامة، ما دفع إدارة الامتحانات إلى التهديد بمسائلة من يتخلفون عن تسجيل بياناتهم على الموقع الخاص بالتسجيل، مشيرة إلى أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، وإنما ينطبق أيضًا على الموظفين بالمديريات التعليمية طالما توافرت فيهم الشروط المطلوبة، مشددة على أنه سيتم مساءلة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث بياناته، وطبع استمارة الترشح وتقديمها فى الموعد المحدد.

وشددت الإدارة العامة فى خطابها على أنه تم تحديد 5 يناير الجارى كموعد أخير لغلق الموقع الإليكترونى الخاص بتحديث البيانات، وطباعة استمارة الترشيح للراغبين فى العمل كرؤساء لجان، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، لافتة إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الاستمارات الورقية التى تقدم باليد.