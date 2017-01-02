ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الإثنين 2-1-2017

سمر العشري

اشتعل سعر الذهب في مصر إلى أكثر من ضعف ثمنه في محلات الصاغة المصرية، حيث أن محلات الصاغة تضيف على هذه الأسعار المشتعلة قيمة المصنعية على كل جرام من الذهب، لذا نريد إعلامكم أن هذه الأسعار غير حقيقية ويضاف عليها نسبة في حالة الشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر :

سعر عيار 24 اليوم يسجل 720 جنيه مصري.

سعر عيار 21 اليوم يسجل 630 جنيه مصري.

سعر عيار 18 اليوم يسجل 540 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب يسجل 5040 جنيه مصري.

سعر أوقية الذهب يسجل 22392 جنيه مصري.

تلك الأسعار المبينه ، سيتم إضافة مصاريف الدمغة والضريبة المستحقة عليها، كما تتراوح ضريبة الدمغة على الجرام ما بين 25 إلى 100 جنيه مصري وفقًا للشغل المتواجد على القطعة الذهبية .

شبكةعيونالإخبارية

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