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أخبار الأردن اليوم..الأردن يدين الهجوم الارهابى على ملهى ليلى فى اسطنبول

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أخبار الأردن اليوم..الأردن يدين الهجوم الارهابى على ملهى ليلى فى اسطنبول أخبار الأردن اليوم..الأردن يدين الهجوم الارهابى على ملهى ليلى فى اسطنبول

>كتبت آمال رسلان

قالت أخبار الأردن اليوم، إن ادانت بشدة، الحادث الأرهابى الذى استهدف محتفلين برأس السنة في مدينة إسطنبول التركية، وأوقع عشرات الضحايا.

وأشارت أخبار الأردن اليوم، إلى أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى بأسم الحكومة الدكتور محمد المومني، قدم تعازى الحكومة بالضحايا الأبرياء، مجددا موقف الأردن الرافض للإرهاب بجميع أشكاله.

وأكد الدكتور المومنى، وقوف الأردن مع الحكومة والشعب التركيين، لمواجهة الإرهاب الذى يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار تركيا والمنطقة بأسرها.

فيما ركزت أخبار الأردن اليوم على أدانة عمان بشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف المواطنين الأبرياء فى سوق شعبى وسط العاصمة العراقية بغداد وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

 

وقال المومني: إن الإرهاب بات يضرب كل يوم وبأبشع صوره وأساليبه.. داعيا لتكامل الجهود ونصرة العراق في التصدي للإرهاب.

وأكد المومني وقوف الأردن وتضامنه مع العراق في تصديه للإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون استقراره وسلامة مواطنيه.. معربا عن تعازيه باسم الحكومة الأردنية لأسر الضحايا، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

 


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