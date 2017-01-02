رئيس الزمالك يشترط 40 مليون يورو لبيع "كهربا" بسبب "سيميونى"

كتب أحمد طارق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يتم تجدد إعارة محمود كهربا أو بيعه لنادى اتحاد جدة السعودى، بأقل من 40 مليون يورو، بما يعادل 800 مليون جنيه مصرى.

أوضح رئيس الزمالك، أن كهربا مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء لمدة 5 سنوات، فضلاً عن تألقه اللافت مع الفريق السعودى، وتلقيه إشادات كبيرة من أبرز مدربين فى العالم وعلى رأسهم الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لأتلتيكو مدريد.

وعن مصير باسم مرسى مهاجم الفريق، أكد مرتضى منصور خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت"، أنه كلف أحمد مرتضى، المشرف على الكرة، بعقد جلسة مع اللاعب للتوصل لرغبته فى البقاء أو الرحيل.

أضاف رئيس الزمالك، أن وكيل الزامبى إيمانويل مايوكا، سيحضر إلى مقر القلعة البيضاء للاتفاق على رحيل اللاعب بطريقة ودية.