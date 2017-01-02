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استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم الاثنين 2/1/2017

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استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم الاثنين 2/1/2017 استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم الاثنين 2/1/2017

تزداد التوقعات اليوم الاثنين بتحرك فى مقابل الجنيه المصرى، وكانت العملة الخضراء قد إستقرت الاحد بعدما أقر البنك المركزى الأول من يناير إجازة للبنوك العاملة فى بمناسبة العام الجديد، لتبدأ اليوم البنوك عملها فى التاسعة صباح اليوم ويبدأ معه نشاط التداولات فى العملة الصعبة وهى التى ستؤثر بالطبع على سعر الدولار .

سعر الدولار اليوم :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

البنك الأهلى اليوناني بمصر  18.75  19.30
كريدي أجريكول  18.65  18.85
البنك المصرى لتنمية الصادرات  18.30  18.75
بنك HSBC  18.25  18.80
بنك الاسكندرية  18.10  18.25
بنك مصر إيران للتنمية  18.10  18.50
بنك التعمير والاسكان  18.10  18.35
مصرف أبو ظبى الإسلامي  18.10  18.85
بنك بيريوس  18.001  18.25
البنك المصرى الخليجي  18.00  18.25
البنك الأهلى المصرى  18.00  18.10
بنك قناة السويس  18.00  18.25
بنك SAIB  18.00  18.25
البنك العربى الأفريقي  18.00  18.27
بنك البركة  18.00  18.25
بنك مصر  18.00  18.26
بنك القاهرة  18.00  18.26
بنك بلوم مصر  18.00  18.20
المصرف المتحد  18.00   18.20
بنك فيصل  17.95  18.10
البنك التجارى الدولى CIB  17.95   18.20

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

حقق سعر الدولار اليوم إرتفاعا فى السوق السوداء ووصل حسب متعاملين إلي 19.50 للشراء مع إختلاف السعر حسب المنطقة بزيادة عشرة قروش عن السعر المتداول، وجاء إنسجام البنوك مع السوق السوداء وخاصة فى تراجع الأسعار فى كلا منهما فى فترة إجازات تشهد قلة على طلب الدولار الأمريكي.

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رئيس قسم الأخبار

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