استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم الاثنين 2/1/2017

سمر العشري

تزداد التوقعات اليوم الاثنين بتحرك فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وكانت العملة الخضراء قد إستقرت الاحد بعدما أقر البنك المركزى الأول من يناير إجازة للبنوك العاملة فى مصر بمناسبة العام الجديد، لتبدأ اليوم البنوك عملها فى التاسعة صباح اليوم ويبدأ معه نشاط التداولات فى العملة الصعبة وهى التى ستؤثر بالطبع على سعر الدولار .

سعر الدولار اليوم :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

البنك الأهلى اليوناني بمصر 18.75 19.30

كريدي أجريكول 18.65 18.85

البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.30 18.75

بنك HSBC 18.25 18.80

بنك الاسكندرية 18.10 18.25

بنك مصر إيران للتنمية 18.10 18.50

بنك التعمير والاسكان 18.10 18.35

مصرف أبو ظبى الإسلامي 18.10 18.85

بنك بيريوس 18.001 18.25

البنك المصرى الخليجي 18.00 18.25

البنك الأهلى المصرى 18.00 18.10

بنك قناة السويس 18.00 18.25

بنك SAIB 18.00 18.25

البنك العربى الأفريقي 18.00 18.27

بنك البركة 18.00 18.25

بنك مصر 18.00 18.26

بنك القاهرة 18.00 18.26

بنك بلوم مصر 18.00 18.20

المصرف المتحد 18.00 18.20

بنك فيصل 17.95 18.10

البنك التجارى الدولى CIB 17.95 18.20

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

حقق سعر الدولار اليوم إرتفاعا فى السوق السوداء ووصل حسب متعاملين إلي 19.50 للشراء مع إختلاف السعر حسب المنطقة بزيادة عشرة قروش عن السعر المتداول، وجاء إنسجام البنوك مع السوق السوداء وخاصة فى تراجع الأسعار فى كلا منهما فى فترة إجازات تشهد قلة على طلب الدولار الأمريكي.

شبكةعيونالإخبارية

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