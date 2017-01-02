"جدو الصغير" على رأس 4 لاعبين أحرجوا الأهلى بسبب الإعارات

كتب رمضان حسن

يواجه النادى الأهلي خلال كل فترة انتقالات شتوية أو صيفية، أزمة بسبب حالة الرفض الشديد من بعض لاعبى الفريق الكروى الأول لفكرة الخروج لأندية أخرى على سبيل الإعارة سواء 6 أشهر أو موسم كامل، وهو ما يعيق مسئولى القلعة الحمراء إلى إتمام بعض الصفقات.

ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير المبسّط أبرز اللاعبين الذين وضعوا الأهلى فى موقف حرج خلال الفترة الأخيرة، بسبب رفضهم القاطع للانضمام لأندية أخرى على سبيل المقايضة وإصرارهم على الرحيل النهائى وخلع قميص الفريق.

**جدو الصغير

**مسعد عوض

حاول الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إقناع الحارس الرابع مسعد عوض بالانضمام لنادى بتروجت أو المقاولون اللذان طلبا التعاقد معه، لكن الحارس الشاب رفض تماما فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء، بداعى أن راتبه داخل الأهلي أكبر بكثير مما كان سيحصل عليه من أحد الناديين، ليجد الأهلى نفسه فى موقف حرج ويضطر فى النهاية إلى الإبقاء عليه والالتزام بسداد راتبه.

مسعد عوض

**عبد الظاهر

أصر أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي السابق، على الانتقال لصفوف المقاصة بعد انتهاء إعارته مع نادى إنبى "حُرا"، ورفض فكرة الدخول فى صفقة تعاقد النادى الأحمر مع ميدو جابر صانع ألعاب الأهلي الحالى، وحاولت إدارة النادى ومسئولو قطاع الكرة إقناع عبدالظاهر بداية الموسم الجارى الدخول فى صفقة شراء ميدو، إلا أنه قابل ذلك بالرفض ليتم الاستغناء عنه فى نهاية الأمر وينضم للفريق الفيومى حُرا.

**شريف حازم

فى شهر يناير 2016، قام شريف حازم مدافع الأهلي السابق والإسماعيلى الحالى بإبلاغ جهاز الكرة برفضه الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم عدم الحاجة إلى جهوده لعدم مشاركته وقتها فى المباريات، ليضطر الأهلي فى النهاية إلى الإبقاء عليه ويستمر حتى الانتقالات الصيفية الأخيرة، ليرحل حُرا ويقوم بالتوقيع للإسماعيلى يوم 24 يوليه الماضى ولمدة 3 مواسم.

شريف حازم