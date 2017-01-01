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أخبار الزمالك اليوم الأحد 2017/1/1 .. باسم مرسى يغلق ملف الصين وينتظر عرضاً أوروبياً

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أخبار الزمالك اليوم الأحد 2017/1/1 .. باسم مرسى يغلق ملف الصين وينتظر عرضاً أوروبياً أخبار الزمالك اليوم الأحد 2017/1/1 .. باسم مرسى يغلق ملف الصين وينتظر عرضاً أوروبياً

>كتب احمد سمير

شهدت القلعة البيضاء العديد من الاخبار اليوم الأحد 1 يناير 2017 ، وكان من أبرزها التالى:

 

 

 

 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور ، إلغاء سفر وفد من النادى إلى إيطاليا الأسبوع الجارى من أجل عقد جلسة رسمية مع مسئولى تورينو الإيطالى، لحسم إعارة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض للنادى الإيطالى.

 

 

 

 

رفض أسامة إبراهيم ظهير أيمن فريق الزمالك الحصول على راحة سلبية خلال فترة توقف الدورى مثل باقى زملائه فى القلعة البيضاء، حيث حرص على أداء تدريبات بدنية إضافية في الجيم خلال الفترة الحالية .

 

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب مباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم الخميس الماضى والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدورى الممتاز.

 

 

 

 

يقضى محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب نادى الزمالك، الإجازة التى حصل عليها اللاعبون عقب مباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم الخميس الماضى بالأسبوع الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز، فى مسقط رأسه مدينة أسوان.

 

 

 

أغلق باسم مرسى، مهاجم نادى الزمالك، الباب أمام إمكانية انتقاله للعب بأحد الأندية الصينية خلال الفترة المقبلة، بعدما شهدت الفترة الماضية الحديث حول اقترابه من الانتقال للدورى الصينى على سبيل الإعارة.

 

من جانبه، أكد باسم مرسى تعثر احترافه فى الدورى الصينى خلال فترة الميركاتو الشتوى، لأن العرض الصينى الذى كان ينتظره لم يصل لنادى الزمالك حتى الآن، ما يؤكد صعوبة إتمام الأمر وغلق هذا الملف فى الوقت الحالى.

 

 

 

 

حصل ثلاثى الزمالك الأفريقى معروف يوسف ومايوكا وستانلى على إجازة إضافية لمدة 48 ساعة بخلاف الإجازة التى حصل عليها اللاعبون بعد مباراة القمة أمام الأهلى والتى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

 

 

 

حيث تقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل فيما سينضم الثلاثى الأفريقى للتدريبات يوم الاثنين نظرًا لسفر كل لاعب لبلده لقضاء الإجازة مع أسرته.


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