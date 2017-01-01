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الزمالك يلغى إعارة 6 لاعبين للإسماعيلى والتعدين

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الزمالك يلغى إعارة 6 لاعبين للإسماعيلى والتعدين الزمالك يلغى إعارة 6 لاعبين للإسماعيلى والتعدين

>كتب أحمد توفيق

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك ، إلغاء إعارة 6 لاعبين من فريق الشباب لناديى الإسماعيلى والنصر للتعدين .

جاء قرار رئيس الزمالك بعد متابعته لمباراة فريق الشباب بالنادى أمام المقاصة بمقر النادى اليوم، والتى حسمها النادى الفيومى بنتيجة 4/2 وبسؤاله عن أسباب الخسارة تلقى تأكيدات بأن الفريق يعانى من غيابات عديدة فى ظل رحيل أكثر من لاعب على سبيل الإعارة لأندية أخرى .

وقرر مرتضى منصور على الفور إلغاء إعارة لاعبى فريق الشباب للأندية الأخرى، واستمرارهم داخل النادى وهم الخماسى على حسين ومحمود حسن و يوسف أحمد حسن ومحمد حمدى و أحمد عادل ميسى الذين تقرر إعارتهم للنادى الإسماعيلى وعلى أيمن الذى تقرر إعارته لنادى النصر للتعدين .


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