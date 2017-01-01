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القوات المسلحة تسلم محافظة بني سويف 16 ألف كرتونة مواد غذائية لبيعها للمواطنين

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القوات المسلحة تسلم محافظة بني سويف 16 ألف كرتونة مواد غذائية لبيعها للمواطنين القوات المسلحة تسلم محافظة بني سويف 16 ألف كرتونة مواد غذائية لبيعها للمواطنين

أعلنت محافظة بني سويف عن وصول 16 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك من خلال القوات المسلحة، لبيعها للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز بني سويف، وإهناسيا، وناصر، والواسطي.

وتحتوي كل كرتونة على “كيلو سكر، كيلو أرز ، مكرونة، صلصلة، زجاجة زيت ، شاي”، وسيتم بيعها للمواطنين بسعر25 جنيهًا للكرتونة الواحدة، وذلك بدواوين رئاسة مجالس المدن المذكورة ، ليصبح إجمالي الكراتين المخفضة التي وفرتها القوات المسلحة لمحافظة بني سويف 116 ألف كرتونة خلال الشهرين الماضيين.

ومن جانبه كلف المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف رؤساء المدن بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري بالمحافظة، لتوفير الأماكن اللازمة والمناسبة لعرض وبيع هذه الحصة ،مشيدًا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعارمناسبة من خلال العديد من الوسائل سواء منافذ البيع الثابتة أوالمتحركة التي توجد في عدد من مدن وقرى المحافظة، بهدف دعم المواطن وتوفير احتياجاته من هذه السلع ومحاربة الغلاء إلى جانب دورها الرئيسي فى الدفاع عن مقدرات الوطن وحماية أراضيه.

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