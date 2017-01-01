حظك اليوم برج الميزان ليوم الإثنين 2 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: كل الأمور تصب في مصلحتك وصار بإمكانك اتخاذ المبادرات المطلوبة وإظهار أعلى درجات الثقة بالنفس

عاطفياً: الجوّ لطيف يشجّع على اللقاءات الحميمة وعلى تطوير العلاقة لذلك عليك أنت، يا صاحب المشاعر الجيّاشة، أن تصبّ اهتمامك على الحبيب وأن تشعره بالراحة والأمان

صحياً: عليك السير بوتيرة مظمة وبإمكانك تنفيذ أعمالك وإدارة شؤونك الشخصية بدون الوقوع تحت أي ضغظ نفسي

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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