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عضو شعبة الأدوية: الأطباء جزء من أزمة نواقص الأدوية

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عضو شعبة الأدوية: الأطباء جزء من أزمة نواقص الأدوية عضو شعبة الأدوية: الأطباء جزء من أزمة نواقص الأدوية

أرشيفية

قال الدكتور محمد غنيم، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك نسبة كبيرة من دخل الأطباء تتمثل في خدمات تقدمها شركات الأدوية، مشيرا إلى أن الطبيب نفسه جزء من أزمة النواقص.

وأضاف “غنيم” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن وزير الصحة يسير في الاتجاه الخاطئ، فيما يتعلق بأزمة الدواء.

وطالب عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وسائل الإعلام المقروءة والمسمومة، باستمرار فتحها لأزمة أسعار الدواء حتى يتم معالجتها بشكل صحيح.

وأوضح، أن الصيادلة يتحدثون في مطالبهم لإضراب 15 يناير المرتقب، عن أمور خاصة تتمثل في شقين، يتمثل الشق الأول منها في الجزء الخاص بـ”هامش ربح الصيدلي”، كما يتمثل الشق الثاني في “أزمة المرتجعات”.

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