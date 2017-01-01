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نقيب الصيادلة: وزارة الصحة لديها تخبط في نظام تسعير الأدوية

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نقيب الصيادلة: وزارة الصحة لديها تخبط في نظام تسعير الأدوية نقيب الصيادلة: وزارة الصحة لديها تخبط في نظام تسعير الأدوية

وزارة الصحه

وصف الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، حديث وزارة الصحة عن زيادة الدواء بناء على شرائح بـ”العبث”، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خلل وتخبط في نظام تسعير الأدوية.

وأضاف “عبيد” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أنه من الممكن تجنيب أدوية الأمراض المزمنة من تحريك أسعار الدواء، وتحميل غيرها من الأدوية التي تحقق هامش ربح أكبر بكثير.

وأوضح نقيب الصيادلة، أن نقابة الصيادلة أوصت بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، بعد عقد جمعية عمومية لبحث تحريك أسعار الأدوية وتأثيره على المواطنين.

وأكد “عبيد”، أن هناك 150 مصنعا في مصر، منهم 30 فقط يحققون وصفها بـ”الكبيرة”، في حين أن الـ120 الآخرين تعاني من أزمات مالية.

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