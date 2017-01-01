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محمد بن زايد يهنئ خليفة بن سلمان بنجاح الفحوصات الطبية

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محمد بن زايد يهنئ خليفة بن سلمان بنجاح الفحوصات الطبية محمد بن زايد يهنئ خليفة بن سلمان بنجاح الفحوصات الطبية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم اتصالاً هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء فى مملكة البحرين الشقيقة هنأه فيه بنجاح الفحوصات الطبية وخروجه من المستشفى بعد أن أنعم الله عليه بتمام الصحة والعافية، سائلا الله عز وجل أن يديم على سمو الامير خليفة بن سلمان ال خليفة  موفور الصحة والسعادة.
> وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء البحريني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مشاعره الصادقة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين ، متمنيا سموه لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا مزيداً من الرفعة والازدهار.
>    وقد تطرق سموهما خلال الاتصال إلى العلاقات الاخوية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على كافة المستويات في ظل ما يجمع بين البلدين والشعبين من وشائج قوية تجذرت عبر التاريخ.

 

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