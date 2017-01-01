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تعرف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

  • مصر
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تعرف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي تعرف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

إنشرت فى الفترة الأخيرة الكثير من الأخبار حول فرض الدولة المصرية رسوم محددة على الزواج وتصل إلى 7 اَلاف جنيه للعريس و5 اَلاف جنيه للعروسة ، وهذا الخبر إنتشر بطريقة غير متوقعة وفى هذا الخبر سنقوم بكشف الحقيقة.

وحيث كشف مصدربوزارة العدل المصرية علىأنه ليس هناك زيادة برسوم الزواج ، لافتًا إلى أن “الرسوم القديمة كما هي طابع قيمته 100 جنيه لصندوق الأسرة”، وقال المستشار “أحمد أبو العزم” رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: “إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدَّمه وزير الداخلية للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية”.

و جاءت التعديلات في مشروع القانون الجديد وهي :

قيد الميلاد 8:85 جنيه

قيد الوفاة 8:85 جنيه

قيد الزواج المميكن 14:85 جنيه

شهادة الطلاق 14:85 جنيه

شهادة قيد الأسرة 14:85 جنيها

شهادة الوفاة 13 جنيها

تغيير قيود 15 جنيها

إصدار الشهادات بشكل عاجل تتراوح رسومها بين 30 – 50 جنيها والبطاقة الشخصية 24 جنيها.

وتم كشف تفاصيل القانون الجديد فى مؤتمر صحفي عاجل للرد على الإشائعات التى إنتشرت مؤخرً على مواقع التواصل الإجتماعي

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