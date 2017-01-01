تعرف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

إنشرت فى الفترة الأخيرة الكثير من الأخبار حول فرض الدولة المصرية رسوم محددة على الزواج وتصل إلى 7 اَلاف جنيه للعريس و5 اَلاف جنيه للعروسة ، وهذا الخبر إنتشر بطريقة غير متوقعة وفى هذا الخبر سنقوم بكشف الحقيقة.
وحيث كشف مصدربوزارة العدل المصرية علىأنه ليس هناك زيادة برسوم الزواج ، لافتًا إلى أن “الرسوم القديمة كما هي طابع قيمته 100 جنيه لصندوق الأسرة”، وقال المستشار “أحمد أبو العزم” رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: “إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدَّمه وزير الداخلية للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية”.
و جاءت التعديلات في مشروع القانون الجديد وهي :
قيد الميلاد 8:85 جنيه
قيد الوفاة 8:85 جنيه
قيد الزواج المميكن 14:85 جنيه
شهادة الطلاق 14:85 جنيه
شهادة قيد الأسرة 14:85 جنيها
شهادة الوفاة 13 جنيها
تغيير قيود 15 جنيها
إصدار الشهادات بشكل عاجل تتراوح رسومها بين 30 – 50 جنيها والبطاقة الشخصية 24 جنيها.
وتم كشف تفاصيل القانون الجديد فى مؤتمر صحفي عاجل للرد على الإشائعات التى إنتشرت مؤخرً على مواقع التواصل الإجتماعيإعلان - Ads إعلان - Ads