تعرف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

إنشرت فى الفترة الأخيرة الكثير من الأخبار حول فرض الدولة المصرية رسوم محددة على الزواج وتصل إلى 7 اَلاف جنيه للعريس و5 اَلاف جنيه للعروسة ، وهذا الخبر إنتشر بطريقة غير متوقعة وفى هذا الخبر سنقوم بكشف الحقيقة.

وحيث كشف مصدربوزارة العدل المصرية علىأنه ليس هناك زيادة برسوم الزواج ، لافتًا إلى أن “الرسوم القديمة كما هي طابع قيمته 100 جنيه لصندوق الأسرة”، وقال المستشار “أحمد أبو العزم” رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: “إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدَّمه وزير الداخلية للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية”.

و جاءت التعديلات في مشروع القانون الجديد وهي :

قيد الميلاد 8:85 جنيه

قيد الوفاة 8:85 جنيه

قيد الزواج المميكن 14:85 جنيه

شهادة الطلاق 14:85 جنيه

شهادة قيد الأسرة 14:85 جنيها

شهادة الوفاة 13 جنيها

تغيير قيود 15 جنيها

إصدار الشهادات بشكل عاجل تتراوح رسومها بين 30 – 50 جنيها والبطاقة الشخصية 24 جنيها.

وتم كشف تفاصيل القانون الجديد فى مؤتمر صحفي عاجل للرد على الإشائعات التى إنتشرت مؤخرً على مواقع التواصل الإجتماعي

شبكةعيونالإخبارية

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