أسر ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة تصل من باريس لتسلم الرفات

مراسل «ONA»

استقبل مطار القاهرة الدولي عدد من أسر ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة ، التي سقطت في ١٩ مايو الماضي خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة ، وذلك لاستلام رفات الضحايا التي بدأ تسليمها منذ يومين إلى أسر الضحايا .

صرحت مصادر أمنية بالمطار وصلت أسر الضحايا علي الطائرة المصرية القادمة من باريس ، وكان في استقبالهم بالمطار بصالة كبار الزوار أوليفييه الينسون القنصل العام الفرنسي لدى مصر ، وأضافت المصادر قام وفد من مصر للطيران لاستقبال الأسر الذين يبلغ عددهم ١٠ أشخاص فرنسيين الجنسية ، إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار إلى إحدى الفنادق القريبة من المطار ليبدأ خلال الساعات القادمة إجراءات تسليم الرفات ، كما يتم اتخاذ إجراءات شحنها لدفنها في فرنسا .