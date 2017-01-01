أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أسر ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة تصل من باريس لتسلم الرفات

Google+ Print
أسر ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة تصل من باريس لتسلم الرفات أسر ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة تصل من باريس لتسلم الرفات

أرشيفية

مراسل «ONA»

استقبل مطار القاهرة الدولي عدد من أسر ضحايا طائرة للطيران المنكوبة ، التي سقطت في ١٩ مايو الماضي خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة ، وذلك لاستلام رفات الضحايا التي بدأ تسليمها منذ يومين إلى أسر الضحايا .

صرحت مصادر أمنية بالمطار وصلت أسر الضحايا علي الطائرة المصرية القادمة من باريس ، وكان في استقبالهم بالمطار بصالة كبار الزوار أوليفييه الينسون القنصل العام الفرنسي لدى مصر ، وأضافت المصادر قام وفد من مصر للطيران لاستقبال الأسر الذين يبلغ عددهم ١٠ أشخاص فرنسيين الجنسية ، إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار إلى إحدى الفنادق القريبة من المطار ليبدأ خلال الساعات القادمة إجراءات تسليم الرفات ، كما يتم اتخاذ إجراءات شحنها لدفنها في فرنسا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي