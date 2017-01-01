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القبض على طبيب أسنان وساقطة يمارسان الرذيلة داخل شقة بمدينة نصر

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القبض على طبيب أسنان وساقطة يمارسان الرذيلة داخل شقة بمدينة نصر القبض على طبيب أسنان وساقطة يمارسان الرذيلة داخل شقة بمدينة نصر

>كتب محمد إبراهيم

تباشر نيابة أول مدينة نصر، التحقيق مع طبيب أسنان وموظفة بإحدى المحاكم، بعد القبض عليهما متلبسين بممارسة الرذيلة داخل شقة سكنية.

 

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث الآداب، بتردد المتهمين على شقة فى مدينة نصر لممارسة الرذلة.

 

توصلت التحريات إلى صحة المعلومات، فتم تقنين الإجراءات وداهمت قوة من رجال مباحث الآداب الشقة، وضبطت المتهمين، وحرزت ملابسهما الداخلية ومنشطات جنسية وهواتف محمولة ومبلغ.

 

باستجوابهما اعترف الطبيب باعتياد ممارسته الرذيلة مع المتهمة بمقابل مالى فتحرر لهما المحضر اللازم، وإحالتهما إلى النيابى التى تباشرالتحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.


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