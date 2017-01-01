ضبط 33 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة بالغربية

الغربية -اسلام الخياط

شنت أجهزة الأمن بالغربية، حملة لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجى المواد المخدرة بالمراكز والمدن.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 194 قرص مخدر، و67 جرام هيروين و 80 جرام حشيش.

وضبط 23 شخصا بحوزتهم 23 قطعة سلاح أبيض، وضبط شخص واحد بحوزته فرد خرطوش و 4 طلقات خرطوش، كما تم ضبط 4 متهمين هاربين.

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.