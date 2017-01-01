 نشرةONA ا "عنايت" يغادر راديو مصر..إيقاف برنامج إبراهيم عيسى..رضوان يبدأ" تفرق" على راديو 90 90

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قال الإعلامي جمال عنايت مقدم برنامج ” مصر أم الدنيا”، على راديو مصر، إن برنامجه سيتوقف اعتبارا من اليوم..للمزيد

يخوض الإعلامي رامي رضوان، تجربة إذاعية جديدة على راديو 9090، حيث يقدم برنامجًا بعنوان”تفرق”..للمزيد

أصدرت قناة “القاهرة والناس” بيانًا صحفيًا توضح فيه حقيقة إيقاف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى..للمزيد

قال الإعلامي أيمن إبراهيم، إنه عاد إلى إذاعة الشرق الأوسط بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)..للمزيد

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، على شاشة cbc، الفنانة حنان مطاوع، وذلك اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا..للمزيد