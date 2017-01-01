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مدير "تعليم البحيرة" يجتمع مع مديرى الإدارت التعليمية

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مدير "تعليم البحيرة" يجتمع مع مديرى الإدارت التعليمية مدير "تعليم البحيرة" يجتمع مع مديرى الإدارت التعليمية

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

إجتمع اليوم محمد كامل صبري وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والدكتورة أمانى قرنى وكيل المديرية مع مديرى الإدارت التعليمية ووكلاء الإدرات التعليمية.

 

وتناول الإجتماع الوقف على إنتهاء جميع الأعمال الخاصة بإمتحانات النقل والشهادات المحلية والتي ستبدأ غدا الاثنين الموافق 2-1-2017 كما تناول بدأ الأنشطة خلال أجازة نصف العام وتفعيل مشروع القرائية خلال الإجازة وإستغلال الإجازة لإنجاز أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس ثم تطرق الحديث للاستعداد لبدأ النصف الثانى من العام الدارسى من حيث تسليم الكتب إلي الطلبة وسد العجز في المدارس التي بها عجز

جدير بالذكر حضور المديرين العموم بالمديرية  وعلى رأسهم أمال البردان رئيس الشئون التنفيذية بالمديرية ومصطفى نوار مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى الإدرات النوعية بالمديرية.


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