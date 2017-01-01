ضبط 4 حالات غش بامتحانات كلية آداب المنصورة بعد استخدام أحدث التقنيات

فعلت جامعة المنصورة جهاز كشف ومكافحة الغش الالكترونى فى الامتحانات بمختلف الكليات وتم تطبيقه فى كلية الآداب.

وتمكنت جامعة المنصورة من ضبط العديد من حالات الغش بعد استخدام احدث اجهزة الكشف عن الغش الالكتروني ، حيث قام الدكتور رضا سيد احمد – عميد كلية الاداب بتفقد اللجان الامتحانية فى اولى ايام امتحانات الفصل الدراسى الاول

يرافقة كل من الدكتور محمود الجعيدى – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أحمد فريد مبتكر جهاز كشف الغش الالكترونى، و بحضور كل من الدكتورة سماح السعيد المدرس بقسم اللغة الانجليزية والدكتورة سلمى محمود اسماعيل المدرس بقسم التاريخ والدكتورة هبه ماهر محمود المدرس بقسم الاثار.

حيث تم ضبط طالبة فى الفرقة الثانية قسم الاثار المصرية، كانت على اتصال بوالدتها اثناء الامتحان حيث استقبلت 5 اتصالات تليفونية فى خلال اول 90 دقيقة من الامتحان وعند ضبطها قام الدكتور محمود الجعيدى – وكيل الكلية باستكمال الحديث الى والدتها ان ابنتها قد تم ضبطها متلبسة بالغش .

وفى اثناء تفقد الامتحانات للفرقة الاولى بنفس القسم تم ضبط طالبة بحوزتها هاتفين محمولين وسماعة اذن تخفيهم فى ملابسها وبضبطها اعترفت انها كانت فى انتظار مكالمة من اختها لتقوم بالغش.

وفى اثناء تفقد امتحان الفرقة الاولى قسم التاريخ تم ضبط طالبة كانت على اتصال بأحد الافراد خارج اللجنة الامتحانية .

وفى اثناء تفقد امتحان الفرقة الثانية قسم فلسفة تم التقاط اشارة غش تصدر من احد الطالبات وبتفتيشها فى داخل اللجنة الامتحانية ذاتيا تم العثور معها على جهاز الكترونى تم التعرف عليه انه احدث اجهزة الغش الالكترونى المستخدمة عالميا حيث ان الجهاز المضبوط فى شكل وابعاد كارت الإتمان ( حوالى 5.5 سم X 8.5 سم ) وبسمك حوالى اربع ملليمترات ويتصل لاسليكا بسماعة صغيرة جدا لايتعدى طولها بضعة ملليمترات توضع داخل الاذن .

وتقع خطورة هذا الجهاز فى انه يمكن استخدامه على حد سواء بين الطلبة والطالبات حيث ان سماعة الاذن اللاسلكية يصعب رؤيتها بالعين المجردة وذلك فإن هذا الجهاز تحديدا يتم استخدامه على نطاق واسع بين الطلاب الذين يقومون بالغش فى امتحانات الثانوية العامة.

الجدير بالذكر ان جهاز كشف الغش الالكترونى تمت تجربته للمرة الاولى فى مايو / 2016 اثناء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بحضور الدكتور محمد حسن القناوى – رئيس الجامعة والذى تبنى الفكرة وبمجرد ضبط اول حالة غش الكترونى تبنى رئيس الجامعة تطوير الابتكار حتى صدر منه الجيل الثانى والذى تم استخدامه اليوم .

وتأمل الجامعة ان يتم تعميم التجربة على كافة الجامعات المصرية كما تأمل ان تتبنى الدولة الفكرة ليتم تطبيقها خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.