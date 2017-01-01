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روحانى تعليقًا على حادث ملهى تركيا: الأرهاب لا يرحم أحدا

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روحانى تعليقًا على حادث ملهى تركيا: الأرهاب لا يرحم أحدا روحانى تعليقًا على حادث ملهى تركيا: الأرهاب لا يرحم أحدا

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، تعليقًا على حادث الملهى الليلى فى تركيا والذى راح ضحيته 39 شخصًا، إن "الإرهاب لا يرحم أحدًا". 

 

وأضاف روحانى خلال مقابلة مع التلفزيون الإيرانى، أن الاتفاق النووى الايرانى الذى أبرمته بلاده فى يوليو 2015 أفشل مشروع الإيرانو فوبيا، وهو ما أغضب إسرائيل من الاتفاق. 

 

وكان حدث إطلاق النار بمدينة إسطنبول التركية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى، أثناء احتفالهم بليلة عيد الميلاد.

 

وشهدت إسطنبول أكبر مدينة فى تركيا من حيث عدد السكان عددا من الهجمات خلال العام الماضى، كان آخرها يوم 10 ديسمبر عندما انفجرت قنبلتان خارج استاد لكرة القدم مما أدى إلى مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين، وأعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عن هذا الهجوم.

 

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