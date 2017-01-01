أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 1/1/2017

كتب رمضان حسن

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم والتى جاء فى مقدمتها قيام النادى الأهلى بإرسال قائمة الفريق الأفريقية للنسخة الجديدة إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

أرسل مسئولو النادى الأهلى القائمة الإفريقية للاتحاد الإفريقى الكاف مساء أمس السبت، وتضمنت الـ28 لاعباً المسجلين فى القائمة المحلية، بالإضافة للثنائى كريم نيدفيد وأكرم توفيق المقيدين تحت السن.

ويحق للأهلى تعديل القائمة سواء بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال حتى 15 يناير الجارى، بينما لن يتمكن الأهلى بعد يوم 16 يناير سوى من الإضافة فقط وبمقابل مادى قدره 500 دولار لكل لاعب، على ألا يشارك اللاعب الذى سيضاف بعد 15 يناير فى دور الـ32 من البطولة، حيث سيبدأ المشاركة من دور الـ16.

ام الجهاز الطبى لفريق الكرة بالأهلى بحقن رامى ربيعة، مدافع الفريق، بحقنة PRP؛ لتخفيف الورم الذى يعانى منه اللاعب فى الكاحل، جراء الإصابة التى تعرض لها مؤخرا.

رحب مسئولو نادى الزمالك بالموافقة على المشاركة فى دورة ودية بالمغرب، ينظمها نادى الدفاع الحسنى الجديدى خلال شهر يناير الجارى، خلال توقف مسابقة الدورى، لانشغال المنتخب الوطنى بخوض بطولة أمم أفريقيا بالجابون خلال الشهر الجارى.

وتقام الدورة الودية بمشاركة العديد من الأندية وهى الدفاع الحسنى المغربى، بالإضافة إلى الزمالك والإسماعيلي من مصر، ووفاق سطيف الجزائرى، وقررت اللجنة المنظمة للدورة أن يكون مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ضيف شرف البطولة

اشترط مسئولو بتروجت الحصول على 12 مليون جنيه للاستغناء عن الإثيوبى شيمس بيكلى، صانع ألعاب الفريق للنادى الأهلى الذى يرغب مسئولوه فى الحصول على خدمات اللاعب خلال الميريكاتو الشتوى الحالى.

وكان مسئولو الأهلى قد عرضوا 5 ملايين جنيه وإعارة محمد حمدى زكى، مهاجم الفريق الأحمر، لمدة موسم مقابل التعاقد مع بيكلى، إلا أنه ومع رفض زكى فكرة الإعارة للفريق البترولى تراجع مسئولو الأهلي وعرضوا على نظرائهم ببتروجت أن تكون الصفقة عن الطريق المادى بعيداً عن دخول أى لاعب فى الصفقة.

خاض منتخب مصر تدريبه الأول فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة استعداداً لانطلاق كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، وشهد التدريب تواجد 4 محترفين هم عمر جابر المحترف ببازل السويسرى ومحمود تريزيجيه لاعب موسكرون البلجيكى و كريم حافظ لاعب لانس الفرنسى و عمرو وردة المحترف بانياتوليكوس اليونانى.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور ، إلغاء سفر وفد من النادى إلى إيطاليا الأسبوع الجارى من أجل عقد جلسة رسمية مع مسئولى تورينو الإيطالى، لحسم إعارة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض للنادى الإيطالى.