نائب رئيس هيئة البترول لـ"على هوى مصر": لم نصدر قرارا بتشغيل كروت البنزين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول، إنه لا يوجد قرار بتشغيل كروت البنزين، واصفا ما يحدث بـ"تشغيل تجريبى للمنظومة"، وذلك حتى لا تحدث مفاجأة للمواطن، كما لا يوجد إلزام للمواطنين بالتعامل بالكروت الذكية، مؤكد "لا زيادة فى الأسعار".

وأشار عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إلى أن الهدف من المنظومة هو المراقبة الإلكترونية للمنتج على مستوى الجمهورية، موضحاً أن المنظومة تمت منذ أربع سنوات ونجحت المرحلة الأولى منها، حيث يتم مراقبة المنتج من المستودعات لمحطات الوقود، والمرحلة الثانية من محطات البترول للمواطن.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول، أن هناك 2000 محطة من نحو 4 آلاف محطة عملت منذ صباح اليوم بكروت البنزين، لافتاً إلى أن هناك استجابة من المواطنين.