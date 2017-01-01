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عضو بـ"المواد البترولية": جميع السيارات المسجلة لها كروت بنزين بالمرور

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عضو بـ"المواد البترولية": جميع السيارات المسجلة لها كروت بنزين بالمرور عضو بـ"المواد البترولية": جميع السيارات المسجلة لها كروت بنزين بالمرور

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال أحمد عبد الغفار، عضو شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إنه تم تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين صباح اليوم الأحد بشكل تجريبى، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تسجيل بعض المجالات مثل مراكب الصيد والآلات الزراعية والتوك توك، لكن لم تنته بشكل كامل.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن العمل سيتم بشكل تجريبى لمدة 6 أشهر حتى الانتهاء من كافة المجالات، لافتاً إلى أن أى سيارة رخصتها سارية سيكون الكارت موجود بوحدة المرور التابعة لها السيارة.

وأكد أنه سيتم إطلاق خدمة الرسائل القصيرة خلال أيام عن طريق رقم 4555، وسيتم إرسال رسالة برقم شاسيه السيارة مع رقم الموتور ويتم الرد على المواطن حول صدور الكارت ومكان استلامه.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الهدف من تطبيق الكارت هو بناء قاعدة بيانات بالاستهلاك الفعلى للوقود للحد من عملية تهريبه وتجارة السوق السوداء، موضحاً أنه يمكن استخدامه فى أشياء أخرى سيتم الإعلان عنها فى حينها.

ولفت إلى أن من لا يمتلك كارت البنزين الذكى، يتم الصرف له من خلال كارت محطة الوقود.

 


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