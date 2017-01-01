برامج جديدة للحصول علي بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الصناعي بجامعة بني سويف ‎

مراسل «ONA»

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي في جلسته رقم(141)المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2016 على إنشاء ثلاثة برامج مميزة وجديدة بمصروفات للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا بكلية التعليم الصناعي في ميكانيكا الإنتاج وفي التبريد والتكييف وفي الكهرباء وذلك بعد موافقة لجنة قطاع التعليم التكنولوجي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهي المعنية بتطوير التعليم الفني ووضع منظور جديد للتخصصات وفتح آفاق جديدة للالتحاق بالتعليم العالي.

أكد رئيس جامعة بني سويف، على سعي الجامعة الدائم لإنشاء كليات وبرامج جديدة متميزة وفريدة يأتي في إطار تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة والتي تتضمن إضافة برامج دراسية متطورة ومتميزة ومطابقة للمعايير الأكاديمية القياسية، لأهميتها الواضحة في مجالات خدمة المجتمع والبيئة و ارتباطها بسوق العمل، ومساهمة في زيادة الاتجاه للجودة وزيادة في رفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا. مع تحفيز الكليات بأقسامها المختلفة للوصول لأفضل مستوى بحثي للجامعة. حيث تضم الجامعة عددًا الكليات منها ما هو فريد من نوعه في فترة وجيزة.

وأشار رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي بهدف الوصول إلى مصاف الجامعات البحثية العالمية، مضيفًا أن الجامعة شهدت زيادة كبيرة في عدد الكليات، منها ما هو فريد من نوعه في فترة وجيزة، بما يساهم في خدمة المجتمع وتنميته في بنى سويف خاصة وشمال الصعيد بصفة عامة، موضحا أن الجامعة تراعى قبل إنشاء كلية جديدة وبرنامج جديد مميز في إحدى الكليات احتياجات ومتطلبات سوق العمل والمستجدات العلمية الدولية

لافتاً أن الجامعة تعمل طبقا لخطتها الإستراتيجية في تسيير جميع الكليات في تبني وزيادة مثل هذه البرامج المتميزة، وبما يصب أيضا في صالح الجامعة كجامعة بحثية وتكنولوجية.