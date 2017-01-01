مفاجأة تامر حسني: كليب "يا مالي عيني" بلمسة أناقة من زوجته بسمة بوسيل

بدون التشويق المعتاد من النجم تامر حسني قبل طرح أعماله الفنية الجديدة، شهد حسابه الموثق بموقع الفيس بوك طرح النسخة الكاملة من الكليب الجديد "يا مالي عيني" ، بعد ساعة واحدة من الاعلان عن قرب عرضه كهدية من المطرب الشاب لجمهوره بمناسبة العام الجديد، والمفاجأة الأكبر أن الكليب هو أول تعاون فني بين تامر وزوجته المغربية بسمة بوسيل التي تولت مهمة تنسيق الأزياء.

كليب "يا مالي عيني" هو ثاني كليبات تامر من نفس الألبوم بعدما طرح كليب "عمري ابتدا" وهي الأغنية التي تحمل نفس عنوان الألبوم وحقق 47 ألف مشاهدة بأقل من ساعتين.

أغنية "يا مالي عيني" من كلمات تامر حسني والحان عبد الرحمن شوقي و توزيع و ميكساج جلال الحمداوي وشارك في تصويره أربع من الجميلات اللبنانيات مع راقص واحد والمفاجأة أن زوجته المغربية بسمة بوسيل تولت مهمة تنسيق الأزياء وتولى الإخراج حسام الحسيني.

كليب يا مالي عيني

