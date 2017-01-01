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بسبب فيلمه الجديد مراد بوز ينفصل عن حبيبته

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الأحد 01-01-2017 20:01

شهد حفل افتتاح الفيلم التركي "إن عاد فهو لك" بطولة مغني البوب مراد بوز والممثلة ياسمين إيلين في اسطنبول، حضور عدد كبير من نجوم الدراما والسينما والغناء في تركيا من بينهم الممثل بوراك أوزجيفيت الذي حضر وحيداً وغابت حبيبته فهرية أفجين لانشغالها بتصوير أولى حلقات مسلسلها الدرامي الجديد "حتى الموت" مع أنجين أكيوريك.
وقد انفصل مراد بوز عن حبيبته الممثلة آصلي إينفر على السجادة الحمراء لاضطراره مرافقة أبطال فيلمه.
وقد أكدت آصلي إينفر لوسائل الإعلام التركية الحاضرة، أن الجميع سيستمتع بفيلم مراد الرومانسي الكوميدي، وبأن هذا الأخير قدّم أداءً ناضجاً كممثل.
واعتبرت بطلة فيلمه الثانية إيرام ساك نفسها محظوظة جداً بالعمل مع مراد في فيلم واحد.

ولفتت ياسمين إيلين الأنظار بجمالها الفاتن ووشم الزهرة على ظهرها، وفستانها الأبيض الأنيق في حفل الإفتتاح فأصبحت حديث الحاضرين في الحفل ومصدر إهتمامهم .

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سيدتي