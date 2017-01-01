بالصور: تهاني النجوم بالعام 2017

مع اللحظات الأخيرة لعام 2016 وبدء ميلاد عام جديد، سارع نجوم الفن لوداع سنة قاسية وبث الأمل بين جمهورهم في عام جديد سعيد يعوض الأحزان ويعد بالخير والرخاء، واتفقوا بأغلبهم على "نسيان" مرارة العام المنصرم، وانتظار "الفرج" في العام 2017.

النجم أحمد السقا كان من أول المحتفلين بالعام الجديد حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك "سنة سعيدة عليكوا يا مصريين وع الأمة العربية وع السقاوية اللى هم السبب في وجودي بعد ربنا...يا رب يرزقنا نعمة نسيان الأسية ويعوض صبرنا خير ف اللي راح واللي منتظرينه.. إن شاء الله".

تمنت الفنانة هند صبري في العام الجديد لم الجراح العربية و لم الشمل العربي،قائلة "سنة أسعد و أرحم وألطف يا رب على الجميع، يا رب سنة تشهد بداية لم الجراح العربية و لم الشمل العربي".

الفنانة مي عز الدين، نشرت صورة عبر فيس بوك، ارتدت خلالها زي "سانتا كلوز"، وعلقت "أتمنى لكم سنة جديدة مشرقة، وزى كل سنة انتو نورتو حياتى، شكرا ليكم جمهورى الحبيب"، بينما قالت نيللى كريم: "سنة جديدة سعيدة"، وكتبت مى سليم: "كل سنة وانتم طيبين ويارب يحقق كل اللى بتحلموا بيه السنة دى".

ونشرت الفنانة آيتن عامر صورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور " إنستجرام"، مكتوب عليها ": بعد الكلكعة هتيجى الشخلعة"، وكتبت إيتن معلقة " شعار المرحلة أنا متفائلة ان شاء الله هتبقى سنة جميله علينا و هنحقق كل اللى نفسنا فيه و ربنا هيكرمنا آخر كرم و كل سنة و انتو كلكوا بخير".

وقال السيناريست مدحت العدل، على حسابه الرسمي على تويتر" كل سنة والجميع بخير وصحة وسلام ومصر دائماً أولاً وأخيراً"، أما الفنان خالد النبوي، كتب قائلاً " كل سنة و كل إنسان على هذه الأرض بخير".

كما كتبت الفنانة مي كساب على تويتر، " 2016 مسامحاكي علي بلاويكي ومش هفتح في الكلام عشان في الاخر إديتيني أحلي وأغلي نعمه من رب العالمين بنتي فريده يارب 2017 سنه رضا ورزق وبركه".

واحتفلت الفنانة بشرى بالعام الجديد مع النجمة نيللي كريم بصور تجمعهما نشرتها عبر حسابها بموقع إنستقرام وكتبت: " أنا ونيللي حبيبتي نودع عام 2016 في أيامه الأخيرة.. يارب عام 2017 يكون عاماً سعيداً على كل الطيبين المسالمين".

ونشر الفنان خالد أبو النجا صورة له عبر حسابه بموقع إنستقرام وكتب: "ما حدش يعرف إحساسي بالفرحة، كل سنة وأنتم طيبين، عام محظوظ عليكم".

ونشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها عبر حسابها بموقع إنستقرام وكتبت: "أقيمي في الأرض وئاماً، وابذري في التراب محبة، واسكبي السلام في كبد الأرض، وليهطل الحب مخترقاً جوف الحقول".

ونشر المطرب اللبناني وائل جسار مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك التقطه بمدينة شرم الشيخ، حيث يحيي حفل رأس السنة هناك، وهنأ فيه جمهوره بالعام الجديد، متمنياً له سنة سعيدة.

وهنأ الفنان مصطفى شعبان جمهوره بالعام الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك وكتب: "كل سنة وأنتو طيبين وسنة سعيدة إن شاء الله".

ونشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان صورة لها عبر حسابها بموقع تويتر وكتبت: "أجازة سعيدة على كل شخص، وسنة جديدة سعيدة".

ووجه الفنان محمد إمام رسالة لجمهوره عبر حسابه بموقع إستقرام وكتب "سنة عدت زي الباقيين.. أيام حلوة مع أيام صعبة.. ناس دخلوا حياتك و ناس تانية خرجوا منها.. لحظات نجاح على قلق.. سعادة على حزن .. أمل علي يأس.. بس كان أحلى حاجة فيها انتوا.. شكراً على كل الحب ده.. كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله السنة دي أحلى من كل السنين #2017 #سنة_جديدة #بداية_جديدة #لسة_اللي_جاي_أحلى".

وكتبت مي سليم، " كل سنة وأنتم طيبين ويارب يحقق كل اللي بتحلموا بيه السنة دي"، فيما قال الفنان " قصى الخولى" ، " كل سنة وأنتم بألف خير يَا رب يكون عام سلام وحب وأمان ونجاح".

وتمنت الفنانة أروى الصحة و السعادة في العام الجديد، قائلة " انتهى عام وأقبل عام آخر يارب اكتب لنا في العام الجديد الخير والسعادة والصحة والعافية والرزق والحظ والجد والاجتهاد والمثابرة والتوفيق".

ومن جانبها قالت الفنانة نسمة محجوب: "سنة سعيدة و كل سنة وأنتم طيبين ويارب السنة الجديدة تبقي أحلي و تعود علي الجميع بالخير و الحب".

ووجه المخرج عمرو سلامة رسالة لجمهوره قبل بدء العام الجديد وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "ربما يجب أن لا نسب عاماً مضى، بل نسب توقعاتنا المتفائلة له، ونتوقع من العام الجديد الأسوأ، فإن كان كذلك لا نتفاجأ وإن فاجأ توقعاتنا نسعد، فلنتوقع أن العالم سينتهي قريباً، ونسعى لسرقة الاستمتاع في هذا الوقت المتبقي منه أو من عمرنا، أيهما أقرب".

ونشرت الفنانة هايدي كرم صورة لها على انستقرام وسط هدايا الكريسماس، علقت عليها: "يا رب السنه الجاية تكون أحلى كثير وتكون سنة سعيدة نقدر نحقق فيها جزء من أحلامنا، يا رب تكون سنة الحب والمودة والرحمة والسلام والأمان والسعادة و النجاح علينا كلنا يا رب".

بينما كتبت الفنانة لقاء سويدان: "سنة جديدة وسعيدة على جميع أصدقائى وأسرتى" واكتفت كل من الفنانة نيللي كريم و الفنانة إنجي وجدان بكتابه تعليق موحد " happy newyear" .

بينما انفردت النجمة شريهان بوداع سنة من عمرها عبر تغريدة بموقع تويتر قالت فيها: "اللهم إني أستودعك سنة مضت من عُمري بأن تَغفرها لي وترحمني وتعفو عني وتُبارك لي في أيامي القادمة وتُصلح نفسي وتُيسر أمري".