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بالفيديو: نجلاء بدر تتعرض للإحراج ليلة رأس السنة

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الأحد 01-01-2017 20:34

شهد احتفال الفنانة نجلاء بدر بنجاح مسلسلها "فوق مستوى الشبهات" موقفاً محرجاً للغاية من مقدمة برنامج هنا العاصمة لميس الحديدي، التي وصفتها "بالمتعودة دائماً" على الخيانة، واضطرت بطلة العمل الفنانة يسرا للتدخل لتلطيف الأجواء، كما تدخلت إدارة قناة CBC لعمل مونتاج للمقطع المذاع عبر قناتها على اليوتيوب لحذف الجملة المهينة.

الإحتفال جاء ضمن حلقة خاصة أذيعت طوال ليل أمس من داخل قصر المانسترلي، احتفالاً بالعام الجديد، وجلست نجلاء بدر بجوار الفنانة يسرا وأسرة العدل المنتجة لمسلسل "فوق مستوى الشبهات" وتلقت نجلاء سؤالاً حول "هل ترددت قبل الموافقة على تقديم دور الزوجة الخائنة"، فردت بعفوية مؤكدة أنها أكثر فنانة مصرية قدمت هذه الشخصية، فجاء الرد صادماً من الاعلامية لميس الحديدي بقولها: "متعودة يعني"!!

وبعدها تدخلت النجمة يسرا للإشادة بأداء نجلاء بدر وأكدت أنها وافقت على الدور فور عرضه عليها دون مناقشة بالأمور المالية، كما أكد الشاعر مدحت العدل أن الربط بين الفنانة وادوارها تقليدية جدا واختفت!!

نجلاء بدر تعترف أنها أكثر نجمة قدمت أدوار الخيانة


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سيدتي

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