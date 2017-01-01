إتهامات بالتزوير وإهدار المال العام.. هاني شاكر يستقبل العام الجديد في المحاكم

بداية سيئة جداً للعام 2017 يمر بها الفنان هاني شاكر اليوم الأحد بصفته نقيباً للموسيقيين في مصر، حيث تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية في القاهرة وجميع الفروع التابعة لها في المحافظات.

وأقام الدعوى أعضاء من نقابة المهن الموسيقية طالبوا فيها بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وتم إعلان الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين على يد محضر في المقر الرئيسي لنقابة المهن الموسيقية بالدعوى التي استندت إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، وقيام مجلس النقابة ونقيبها بالإدلاء بمعلومات مغلوطة عن موقف النقابة المالي ونشر بيانات وحسابات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضافت الدعوى، أن النقابة مهددة بالإفلاس بعد تبديد أموالها لصالح حسابات شخصية لبعض موظفيها والتجاوزات، وأن "التجاوزات بلغت ذروتها في الاستيلاء على أموال أرامل ومعاشات ومرضى الموسيقيين، والعبث بمقدرات النقابة لصالح عدد من القائمين على مجلسها وتربحهم وتضخم ثرواتهم"، كما تم تقديم بلاغات بهذا الشأن، تضمنت تزوير كارنيهات وأوراق رسمية منسوب صدورها للنقابة بواسطة بعض موظفيها.

يذكر أن هذه الاتهامات لو صحت ستتم احالتها لنيابة الأموال العامة المصرية للتحقيق مع كامل أعضاء مجلس النقابة وبخاصة النقيب هاني شاكر وأعضاء هيئة المكتب، حيث لا يمكن صرف أموال النقابة بدون وضع توقيعهم.