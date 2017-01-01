بالصور.. مرور إهناسيا يستخرج أول رخصة «توك توك» في بني سويف‎

مراسل «ONA»

إستخرجت وحدة مرور إهناسيا التابعة لإدارة مرور بني سويف بقيادة الرائد عمرو حامد أول رخصة قياة وتسيير لتوك توك هندي في بني سويف عقب قرار المحافظ بتقنين أوضاع التوك توك.

وقال الرائد عمرو حامد رئيس وحدة مرور إهناسيا، إستخرجنا حتي الأن 13 رخصة قيادة وتسيير للتوك توك الهندي من واقع 200 متقدم عقب قرار الإدارة العامة للمرور ومحافظ بني سويف بتقنين أوضاع مالكي التوك توك ، لافتا نعتبر أول وحدة مرور علي مستوي المحافظة تقوم بتقنين أوضاع التكاتك.

واكد حامد أن قرار ترخيص التوك توك الهندي يعتبر خطوة هامة للغاية لسهولة ضبط المخالفين والمتعديين من مالكيها.