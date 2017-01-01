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شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة عيد الميلاد المجيد‎

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شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة عيد الميلاد المجيد‎ شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة عيد الميلاد المجيد‎

الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة بني سويف

مراسل «ONA»

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم “141″ المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، على صرف شهر مكافأة من أساسي المرتب لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين وأفراد الأمن الجامعي وجميع وحدات وكليات الجامعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع تقديم التهنئة لجموع الشعب المصري بهذه المناسبة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف على حرصه المستمر على إثابة العاملين الإداريين بالجامعة في جميع المناسبات الإسلامية والقبطية التي يحتفل بها الشعب المصري مسلمين ومسيحيين تأكيدا على التلاحم المستمر بين جموع الشعب في جميع المناسبات فهي المشاركة الوجدانية بين نسيج الوطن كله.

وأشار لطفي، إنه يحرص على صرف مكافآت في هذا الصدد لجميع الإداريين مشاركة من الجامعة دائما للعاملين في إدخال البهجة والسرور عليهم في جميع المناسبات السعيدة والأعياد وإعانتهم على الأعباء المعيشية وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وتحسين سير العملية التعليمية بالجامعة.
> جدير بالذكر أن جامعة بني سويف تعد الجامعة الوحيدة التي تحرص بصفة مستمرة على صرف شهر للعاملين مكافأة في كافة الأعياد الدينية التي تتمثل في عيد الفطر والأضحى وشهر رمضان المبارك والمولد النبوي وعيد الميلاد المجيد.

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