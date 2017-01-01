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مبادرة عالمية لتنشيط السياحة المصرية "Why Egypt IS The best ؟"

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مبادرة عالمية لتنشيط السياحة المصرية "Why Egypt IS The best ؟" مبادرة عالمية لتنشيط السياحة المصرية "Why Egypt IS The best ؟"

 

دشن مجموعة من الشباب ، مبادرة لتنشيط السياحة في تحت عنوان Why Egypt Is The best ?  .. لماذا مصر هي الأفضل ؟.

وقد جاء البيان التأسيسي للمبادرة على النحو التالي :-

نظراً للأرقام الإستفزازية التي شاهدناها في الصحف والمواقع الإلكترونية عن المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها في التسويق الإلكتروني بشتى أنواعه وبالتحديد بعد صرف وزارة السياحة المصرية مبلغ 66 مليون دولار للترويج للسياحة داخل مصر دون جدوى ، قرر مجموعة من الشباب المصري العاشق لتراب وطنه من المتخصصين في مجال السوشيال ميديا بتدشين مبادرة Why Egypt is The
best ?
لماذا مصر هي الأفضل ؟ للترويج للسياحة المصرية على مجال السوشيال ميديا بطريقة عالمية مبتكرة دون هذه الأرقام الفلكية
والتكليفات الضخمة  التي تعد إهداراً للمال العام ، ويتعهد شباب المبادرة بأن تكون المبادرة هي الأكثر فاعلية على المستوى العالمي وبأقل التكليفات .

حيث تتبنى المبادرة تدشين حملة عالمية على مواقع التواصل الإجتماعي لمخاطبة أكثر من 50 دولة من دول العالم وإستهداف مواطنيهم لتوضيح المعالم الأثرية المصرية والرد على إستفسارات السياح وشرح الأماكن الأثرية بالصور و الفيديوهات من خلال تواجد شباب الحملة بكل أماكن الجذب السياحي للتعريف بها ، كما يؤكد شباب الحملة أن ما سيقومون به هي حملة عالمية بكل المقاييس ، مثل حملات البرندات العالمية " COCA COLA ، KFC "


مؤسس الحملة
الإعلامي أحمد العباسي

المنسق العام
بديع النُصاري

المتحدث الإعلامي
عبدالرحمن حسن
صحفي وباحث بالمجال السياحي

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