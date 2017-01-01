شرطة الشارقة تنفي تخفيض سرعة طريق الذيد

تعقيباً على الاخبار التي تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض السرعة على طريق الذيد إلى 80 كيلومترا في الساعة ومنع دخول المركبات والدراجات النارية الى منطقة البداير، تنفي القيادة العامة لشرطة الشارقة صحة ماورد بهذا الشأن مؤكدة انه لم يصدر اي قرار بهذا الشأن .

وتهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بشبكات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الاعلام بالحرص على استقاء الاخبار والمعلومات من مصادرها الحقيقيه والتحقق من صحة المعلومات التي ترد اليها من مختلف المصادر تفاديا لما يمكن ان يثيره نشر وتداول مثل تلك الاخبار من لغط بين أفراد المجتمع.