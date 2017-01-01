"الصحة": استبعاد أدوية الأمراض المزمنة والحيوية من الزيادة الجديدة

كتب عامر مصطفى

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إدارة الصيادلة ستقدم قوائم بالأدوية التى ستكون عليها الزيادة فى الأسعار خلال أيام قليلة، وذلك بعد توافق الحكومة ومجلس النواب وشركات الأدوية فى مفاوضات استمرت أكثر من شهرين مع إدارة الصيادلة، مشيرا إلى أن الوزارة هى الجهة المنوط بها حق اختيار الأدوية التى سيكون بها زيادة فى الأسعار، ومن حقها التعديل على الأدوية المقترحة من الشركات.

وأشار مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على فضائية الحياة، إلى اختيار وزارة الصحة للأدوية التى سيزيد سعرها لأن هدفها حماية المواطن ومصلحته، مؤكدا أن أدوية الأمراض المزمنة مستبعدة من الزيادة وكذلك الأمراض الحيوية، كما أن نسب الزيادة لن تكون واحدة.

وأوضح متحدث الوزارة، أن الوزير سيلعن الزيادة على الأسعار خلال مؤتمر صحفى بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة، كما ستصدر شهادة تسعير، مشيرا إلى أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد، محذرا من "تخزين الأدوية القديمة".