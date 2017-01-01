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بالفيديو.. رئيس مباحث الإسماعيلية يعلن التواصل مع الجماهير بـ «اللافتات»‎

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بالفيديو.. رئيس مباحث الإسماعيلية يعلن التواصل مع الجماهير بـ «اللافتات»‎ بالفيديو.. رئيس مباحث الإسماعيلية يعلن التواصل مع الجماهير بـ «اللافتات»‎

أرشيفية

اتصل الإعلامي جابر القرموطي، في برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة “العاصمة 2 “، بالرائد إيهاب صالح رئيس مباحث قسم أول شرطة الإسماعيلية بعد نشره هو ومعاون مباحث القسم النقيب محمد أسامة لافتة تدعو المواطنين للتواصل معهما في أى شكاوى.

وأكد الرائد إيهاب صالح رئيس مباحث قسم أول شرطة الإسماعيلية، أنه وزميله ، أقدموا على هذه الفكرة بشكل شخصي وليس بتعليمات من وزارة الداخلية بهدف تحقيق الأمن لأهالي الإسماعيلية.
> وأضاف أن هذه اللافتات تم وضعها في مختلف الأماكن العامة والشوارع الرئيسية لكي تصل إلى المواطنين بسهولة.

وطالب” القرموطي” ، من وزير الداخلية تكريم الضابطين على حسن تفانيهم في عملهم وتعميم تلك الفكرة والاقتداء بها على مستوى المحافظات ، مؤكدا أنهما نموذجان يحتذى بهما.

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