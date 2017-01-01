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بالفيديو.. الطفلة «ريتال» تنعي شهداء «البطرسية» بقصيدة.. وتوجه رسالة لـ «السيسي»

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بالفيديو.. الطفلة «ريتال» تنعي شهداء «البطرسية» بقصيدة.. وتوجه رسالة لـ «السيسي» بالفيديو.. الطفلة «ريتال» تنعي شهداء «البطرسية» بقصيدة.. وتوجه رسالة لـ «السيسي»

أرشيفية

قالت الطفلة ريتال ،7 سنوات و الطالبة بمدرسة الأنصار الابتدائية في عين شمس فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة العاصمة 2 أنها كتبت قصيدة تعلن فيها عن تضامنها مع شهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية، وأضافت ،قائلة : “للارهابي حرام عليك”

وأعربت ريتال، عن شكرها للمعلمات اللاتي ساعدوها على إلقاء القصيدة في الإذاعة المدرسية .

وطالبت من الفنانتين عبد الوهاب وأنغام غناء القصيدة التي ألقتها في المدرسة .

وأكدت أنها تؤلف قصيدة أخرى للسيسي تعبر فيها عن حبها للرئيس السيسى وسبب زعلها منه ، قائلة :”ريتال بتحب بس زعلانه منه”.

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