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غدًا.. محاكمة المتهمين بكتائب حلوان

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غدًا.. محاكمة المتهمين بكتائب حلوان غدًا.. محاكمة المتهمين بكتائب حلوان

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ «كتائب حلوان».

 وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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