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غدًا.. محاكمة 119 متهما باقتحام مركز شرطة أطفيح

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غدًا.. محاكمة 119 متهما باقتحام مركز شرطة أطفيح غدًا.. محاكمة 119 متهما باقتحام مركز شرطة أطفيح

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، ثانى جلسات محاكمة 119 متهمًا، فى قضية “اقتحام مركز شرطة أطفيح”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

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