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غدًا.. الحكم على أمينى الشرطة مغتصبى فتاة الساحل

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غدًا.. الحكم على أمينى الشرطة مغتصبى فتاة الساحل غدًا.. الحكم على أمينى الشرطة مغتصبى فتاة الساحل

أرشيفية

مراسل «ONA»
> تصدر غدًا، الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، حكمها على أمينى شرطة، لاتهامهما باختطاف أنثى وهتك عرضها داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل.

وكانت المحكمة فى جلسة سابقة، إخلاء سبيل أميني الشرطة بكفالة 3 آلاف جنيه لكلا منهما على ذمة القضية.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال الأمينين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما باختطاف فتاة وهتك عرضها داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل بشبرا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوقفوا سيارة تستقلها الفتاة وشاب، وإجبار الفتاة على النزول منها واصطحبها في سيارة النجدة التي كانا يستقلانها، تحت ذريعة توصيلها إلى منزلها، ثم توجها بها إلى منطقة نائية، وجردها من ملابسها وهتكا عرضها، إلا أنها أطلقت صرخات استغاثة على نحو أجبرهم على تركها بعد ذلك.

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