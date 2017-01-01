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غدًا.. محاكمة بديع وآخرين بقضية «غرفة عمليات رابعة»

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غدًا.. محاكمة بديع وآخرين بقضية «غرفة عمليات رابعة» غدًا.. محاكمة بديع وآخرين بقضية «غرفة عمليات رابعة»

محمد بديع

تنظر غدًا، الاثنين محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع، و36 أخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها “إعداد غرفة عمليات” ، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة”، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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