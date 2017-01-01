أخبار عاجلة

مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع 302 من مسلحى داعش بمحاور عمليات الموصل شمالى العراق

Google+ Print
مصرع 302 من مسلحى داعش بمحاور عمليات الموصل شمالى العراق مصرع 302 من مسلحى داعش بمحاور عمليات الموصل شمالى العراق

>أ ش أ

لقى 302 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى مصرعهم بنيران القوات العراقية المشتركة بإسناد من الطيران العراقى والتحالف الدولى خلال العمليات العسكرية بمحاور عمليات مدينة الموصل ومحيطها فى محافظة نينوى شمالى العراق.

وقال الفريق عبد الأمير يارالله قائد عمليات "قادمون يانينوى" فى الايجاز الصحفى للعمليات العسكرية اليوم الأحد أن القوات بالمحور الشمالى واصلت عملية تطهير المناطق المحررة وتقديم المواد الغذائية للمواطنين وتأمين مناطقهم.. مشيرا إلى أن 211 عائلة دخلت مخيم "حسن شام" شرق الموصل بإجمالى 1271 نازحا عراقيا.

وأضاف أن قوات"مكافحة الإرهاب" بالمحور الشرقى بالساحل الأيسر بالموصل حررت حى "الكرامة الجنوبي" ورفعت العلم العراقى فوق مبانيه وتقدمت باتجاه حى "الكرامة الشمالي" واستمرت فى عملية تطهير الحى المحرر.

وأشار إلى أن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من التقدم والسيطرة على حيى "يافا" و"يونس السبعاوي" وسيطرت على "شارع 60" جنوب شرقى الموصل، وتواصل التماس مع قوات مكافحة الإرهاب وتوغلت بأحياء السلام والانتصار والشيماء وسيطرت على عدد من البنايات وتقوم بعمليات تطهيرها.

ولفت يارالله إلى أن الإرهابين حاولوا الهجوم على القطاعات العسكرية لعرقلة تقدم القوات بالمحور الشمالى التى تمكنت من تفجير ثلاث سيارات وقتلت 25 إرهابيا بإسناد من طيران التحالف الدولى. 

وفى المحور الشرقى، دمرت قوات مكافحة الإرهاب سيارتين مفخختين وسيارة مسلحة برشاش أحادى وقتلت 70 إرهابيا بإسناد من طيران التحالف الدولى، كما دمرت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش فى المحور الجنوب الشرقى بالموصل
> ثلاث سيارات مفخخة وقتلت 182 إرهابيا، إضافة إلى تدمير ثلاث مضافات للإرهابيين وثلاث مفارز "هاون" ومثلها للرشاشات الأحادية وأسقطت طائرتى تجسس مسيرتين تحمل قنابل.

وفى محور الجنوب الغربى، صدت قوات الشرطة الاتحادية هجوم الإرهابيين فى قريتى "العذبة" و"باخيرة" وتمكنت من قتل 25 إرهابيا وتدمير ثلاث سيارات مفخخة.

وبالنسبة لنتائج الضربات الجوية، أوضح يارالله أن طيران التحالف الدولى شن 22 غارة وثلاث طلعات جوية بطائرات "سمتيات"، فيما تمكن طيران الجيش خلال تقديم الإسناد للقوات البرية بالساحل الأيسر بالموصل من تنفيذ 10 طلعات جوية وقتل العديد من الإرهابيين ودمر العديد من معداته.

ونفذ طيران الجيش 6 طلعات جوية لإسناد قوات "الحشد الشعبي" بالمحور الغربى، كما نفذت طائرات القوة الجوية 6 طلعات جوية دمرت خلالها من تدمير أهداف ومراكز القيادة والسيطرة للتنظيم الإرهابى. 

من جهة أخرى، أشارت مصادر أمنية ومحلية فى نينوى إلى أن ثلاثة من المدنيين العراقيين قتلوا وأصيب 10 آخرون نتيجة سقوط قذيفة هاون استهدف نازحين من حى "الكرامة" بالموصل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365